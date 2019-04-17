İstanbul'da 142 bin mücevherat kutusu ele geçirildi

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 142 bin 260 mücevherat kutusu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapıkule Gümrük Müdürlüğü'nden Sarp Gümrük Müdürlüğü'ne sevkli bir tırın araç takip sistemi cihazının söküldüğü belirlendi.

İncelemede, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekiplerce, cihazın uydu üzerinden son sinyal verdiği noktada bırakıldığı görüldü.

Aracın yerinin tespit edilmesi amacıyla gidebileceği istikamete ilişkin MOBESE kayıtları da incelemeye alındı. Savcılıktan alınan talimat neticesinde araç sahibiyle olayla ilgili 6 şüpheli belirlendi ve şüphelilerden 4'ü yakalanarak ifadesi alındı.

Yürütülen çalışmalarda araçtaki eşyaların kamyonetlere aktarılarak İstanbul'un Güngören ilçesinde bir depoya boşaltıldığı bilgisine ulaşıldı.

Söz konusu depoda yapılan aramada değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan, 142 bin 260 adet mücevherat kutusu ele geçirildi.

Olayla ilgili araştırma ve adli süreç devam ediyor.