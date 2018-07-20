İstanbul'da 221 bin konut satılmayı bekliyor

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın araştırmasına göre, İstanbul'da satılmayı bekleyen konut sayısı 220 bin 711 olarak dikkati çekiyor. Bu alanda ilçeler arasında başı 11 bin 660 konutla Esenyurt çekerken, onu 11 bin 660 konutla Başakşehir, 10 bin 862 konutla Küçükçekmece, 10 bin 117 konutla Pendik takip ediyor.

En az boş konutun bulunduğu ilçeler arasında ise 199 konutla Adalar ilk sırada yer alırken, onu 301 konutla Beykoz, 625 konutla Çatalca ve 706 konutla Şile izliyor.

Endeksa'nın 440 bin verinin incelendiği "İstanbul'da Güncel Satılık Konut Stoğu" başlıklı araştırmasına göre, İstanbul'da geçen yıl 238 bin 383 adet, bu yılın ilk yarısında ise 109 bin 319 adet konut satıldı. Kentte son 1,5 yılda 347 bin 702 adet konut satılmasına rağmen, halen yüz binlerce ev satılmayı bekliyor.

En fazla satılmayı bekleyen konutların bulunduğu ilçeler arasında ilk sırada 32 bin 648 konutla Esenyurt başı çekerken, bu rakam ilçedeki toplam konut sayısı yüzde 7,78'ine denk geliyor.

Esenyurt'u bu alanda 11 bin 660 konutla Başakşehir, 10 bin 862 konutla Küçükçekmece, 10 bin 117 konutla Pendik, 9 bin 760 ile Sancaktepe, 9 bin 381 konutla Beylikdüzü izliyor.

Kadıköy 8 bin 913 konutla, Maltepe 8 bin 827 konutla, Ümraniye 7 bin 884 konutla, Bahçelievler 7 bin 30 konutla, Tuzla 6 bin 499 konutla, Kartal 6 bin 214 konutla, Eyüpsultan 5 bin 646 konutla, Çekmeköy 5 bin 553 konula, Sultangazi 5 bin 356 konutla, Ataşehir 5 bin 159 konutla, Avcılar 5 bin 154 konutla, Bağcılar 5 bin 79 konutla listede 5 binden fazla satılmayı bekleyen konutun bulunduğu ilçeler arasında yer alıyor





- En az boş konutun bulunduğu ilçeler





Araştırmaya göre, satılmayı bekleyen konut stokunun en düşük olduğu ilçeler arasında başı 199 konutla Adalar çekerken, onu 301 konutla Beykoz, 625 konutla Çatalca, 706 konutla Şile, bin 626 konutla Beyoğlu, bin 924 konutla Sultanbeyli, bin 933 konutla Beşiktaş takip ediyor.

Gaziosmanpaşa'da 4 bin 991, Kağıthane'de 4 bin 919, Büyükçekmece'de 4 bin 776, Fatih'te 4 bin 529, Silivri'de 3 bin 949, Üsküdar'da 3 bin 809, Arnavutköy'de 3 bin 700, Şişli'de 3 bin 559, Esenler'de 3 bin 400, Zeytinburnu'nda 3 bin 192, Bakırköy'de 3 bin 60, Bayrampaşa'da 2 bin 866, Güngören'de 2 bin 691, Sarıyer'de 2 bin 214 konut satılmayı bekliyor.

İstanbul'da satılmayı bekleyen konut sayıları ilçelere göre şu şekilde sıralanıyor:

İLÇE KONUT STOKU Esenyurt 32.648 Başakşehir 11.660 Küçükçekmece 10.862 Pendik 10.117 Sancaktepe 9.760 Beylikdüzü 9.381 Kadıköy 8.913 Maltepe 8.827 Ümraniye 7.884 Bahçelievler 7.030 Tuzla 6.499 Kartal 6.214 Eyüpsultan 5.646 Çekmeköy 5.553 Sultangazi 5.356 Ataşehir 5.159 Avcılar 5.154 Bağcılar 5.079 Gaziosmanpaşa 4.991 Kağıthane 4.919 Büyükçekmece 4.776 Fatih 4.529 Silivri 3.949 Üsküdar 3.809 Arnavutköy 3.700 Şişli 3.559 Esenler 3.400 Zeytinburnu 3.192 Bakırköy 3.060 Bayrampaşa 2.866 Güngören 2.691 Sarıyer 2.214 Beşiktaş 1.933 Sultanbeyli 1.924 Beyoğlu 1.626 Şile 706 Çatalca 625 Beykoz 301 Adalar 199 TOPLAM 220.711