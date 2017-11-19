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İstanbul'da 3 meydanın adı değiştirildi

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Küçükçekmece, Ümraniye ve Sultangazi ilçelerindeki üç meydanın isimlerinin değiştirilmesine karar verdi

İstanbul'da 3 meydanın adı değiştirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, üç ilçede bulunan meydanların isimleri değiştirildi.

Küçükçekmece, Ümraniye ve Sultangazi belediyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ilçelerindeki meydanların isimlerinin değiştirilmesini talep etti.

Talepleri değerlendiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, teklifleri yerinde görerek isim değişikliğine karar verdi.

Karar doğrultusunda, Küçükçekmece'deki Halkalı Meydanı'na "15 Temmuz Şeref Meydanı", Ümraniye'deki Ümraniye Meydanı'na "15 Temmuz Şehitler Meydanı" ve Sultangazi'deki Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Merkez Cami önündeki alana ise "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı" adı verildi.

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