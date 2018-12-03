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İstanbul'da 48 suikast silahı ele geçirildi

- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da yapılan operasyonda 48 suikast silahı yakalandı - Yapılan incelemeler neticesinde alıcı ve göndericinin yakalanmamak için silahları parçalara ayırdığı, parçaların ABD'den farklı günlerde ve paketlerde, farklı gönderici ve alıcılar adına kargoya verildiği ortaya çıktı

İstanbul'da 48 suikast silahı ele geçirildi
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ANKARA (AA) - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da yapılan operasyonda 4 ayrı kargoda 48 adet kamuoyunda "suikast silahı" olarak bilinen tabanca ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğünde yapılan denetimler sırasında riskli görülen bir kargoyu fiziki aramaya aldı.

"CNC torna tezgahı parçaları" olarak beyan edilen posta, önce X-Ray taramasından geçirilerek fiziki aramaya yönlendirildi. Aramada paketin içinde makine parçalarının arasında zulalanmış şekilde 24 silah üst mekanizması, aksam ve parçaları tespit edildi.

Ele geçirilen silahların geri kalan parçaları için Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul'da şüpheli kargoları mercek altına aldı. 3 gün sonra yine İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğünde farklı kişi adına gelen şüpheli bir paket daha incelemeye tabi tutuldu.

Kontrollerde "makine parçası" olarak beyan edilen kargonun içinde 8 silah mekanizması olduğu belirlendi. Araştırmalarını derinleştiren ekipler, aynı şekilde 2 farklı kargoda daha 16 silah mekanizmasıyla silahlara ait şarjör ele geçirdi.

İncelemeler neticesinde alıcı ve göndericinin yakalanmamak için kamuoyunda "suikast silahı" olarak bilinen tabancaları parçalara ayırdığı, bunların ABD'den farklı günlerde ve paketlerde, farklı gönderici ve alıcılar adına kargoya verildiği ortaya çıktı.

Ele geçirilen toplam 48 silahın mekanizmaları ve aksamlarının alıcıları tespit edilerek 6 farklı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucu gözaltına alınan şahısların terör örgütleriyle bağlantıları araştırılıyor.

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Gümrük MuhafazaSilahTicaret Bakanlığı
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