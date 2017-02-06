İstanbul'da 49 FETÖ şüphelisi hakkında 15 yıl hapis istemi

İSTANBUL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zafer Koç tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada ilk iddianame hazırlandı.

İddianamede, 45'i tutuklu 49 şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

39 şüpheli cezaevi memuru

Şüphelilerden 3’ünün ceza infaz kurumu ikinci müdürü, 39 şüphelinin cezaevi memuru, 4 şüphelinin ise sosyolog, psikolog ve öğretmen olarak görev yaptığı belirtilen iddianamede, şüphelilerden birinin etkin pişmanlık hükümleri nedeniyle, diğer 3 şüphelinin ise şahsi durumlarından dolayı tutuksuz olarak tanzim edildiği kaydedildi.

43 kişi ''ByLock'' kullanıcısı

Şüpheli 43 kişinin örgütün şifreli haberleşme programı ''ByLock'' kullanıcısı olduğu ifade edilen iddianamede, FETÖ'nün yapısı ve eylemleri ile örgütün ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik bilgilere de yer verildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme heyetinin, 15 gün içerisinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor. İddianamenin kabulü halinde şüpheliler hakim karşısına çıkacak.

Muhabir: Muhammed Enes Can, Murat Kaya