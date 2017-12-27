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İstanbul'da 58 kişi hakkında yakalama kararı

İstanbul'da, "FETÖ üyesi" oldukları ve "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle 58 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul'da 58 kişi hakkında yakalama kararı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı belirlenen 58 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerince, "ByLock" yazışmalarının çözümlendiği öğrenilen şüphelilerin yakalanması için kent genelinde 58 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapılıyor.

Operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların devam ettiği bildirildi.

Muhabir: Halil Demir,Hüseyin Bağış,İlyas Kaçar

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