Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cnnturk Veeam dünya Dr. Markus Heyn cityscape
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor
En güvenli yıl oldu
En güvenli yıl oldu
Görev süresi doldu
Görev süresi doldu
5 yılın en iyi performansı
5 yılın en iyi performansı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı

İstanbul'da 6 metro hattı ihalesi iptal edildi

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kaynarca-Pendik-Tuzla, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı, Başakşehir-Kayaşehir ve Mahmutbey-Bahçeşehir metro hatlarının ihalelerini iptal etti

İstanbul'da 6 metro hattı ihalesi iptal edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 6 metro hattının ihalesini iptal etti.

Alınan bilgilere göre, Kaynarca-Pendik-Tuzla, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı, Başakşehir-Kayaşehir ve Mahmutbey-Bahçeşehir metro hatlarının iptal edildiği, Ulaştırmadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu tarafından 29 Aralık 2017'de birer yazı ile ilgili firmalara iletildi.

Yazıda, ihalenin Başkanlık yazısı ile iptal edildiği belirtilerek, sözleşmenin karşılıklı feshi için 7 gün içinde yetkili temsilcinin idareye gönderilmesi istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 13 Ekim 2017'deki toplantıda, 6 metro hattının inşaatı için belediyeye 925 milyon avro borçlanma yetkisi vermişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BorçlanmaHatlarıİBBIhaleIptalMetro
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5