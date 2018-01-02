İstanbul'da 6 metro hattı ihalesi iptal edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 6 metro hattının ihalesini iptal etti.

Alınan bilgilere göre, Kaynarca-Pendik-Tuzla, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı, Başakşehir-Kayaşehir ve Mahmutbey-Bahçeşehir metro hatlarının iptal edildiği, Ulaştırmadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu tarafından 29 Aralık 2017'de birer yazı ile ilgili firmalara iletildi.

Yazıda, ihalenin Başkanlık yazısı ile iptal edildiği belirtilerek, sözleşmenin karşılıklı feshi için 7 gün içinde yetkili temsilcinin idareye gönderilmesi istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 13 Ekim 2017'deki toplantıda, 6 metro hattının inşaatı için belediyeye 925 milyon avro borçlanma yetkisi vermişti.