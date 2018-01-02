Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cnnturk Veeam dünya Dr. Markus Heyn cityscape
4 yıldır kazandırıyor
4 yıldır kazandırıyor
En güvenli yıl oldu
En güvenli yıl oldu
Görev süresi doldu
Görev süresi doldu
5 yılın en iyi performansı
5 yılın en iyi performansı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı
İşte İstanbul'daki fiyat artışı

İstanbul'da 6 metro hattı ihalesinin iptal edilmesi

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi: - "​Metro hatlarının uzatılıp yeniden projelendirilerek daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için söz konusu ihaleler iptal edilmiştir"

İstanbul'da 6 metro hattı ihalesinin iptal edilmesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6 metro hattı ihalesinin, "hatların uzatılıp yeniden projelendirilerek daha ekonomik ve daha hızlı şekilde yapılabilmesi için" iptal edildiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 2017 yılı içerisinde yapılan ve 6 hattan oluşan metro projelerinin değil, ihalelerin iptal edildiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"​Metro hatlarının uzatılıp yeniden projelendirilerek daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için söz konusu ihaleler iptal edilmiştir. Böylece toplam uzunluğu 76,9 kilometre olan 6 proje iptal edilmediği gibi İstanbul'un ulaşımına köklü çözüm için metro yatırımları bin kilometre hedefine uygun olarak genişletilmiş olacaktır. ​İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 'Her yere metro, her yerde metro' hedefimiz doğrultusunda, söz konusu metro projelerimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağımızı saygıyla duyururuz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir BelediyesiMetro Ihalelerinin Iptali
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5