İstanbul'da 85 noktada yüzülebilecek

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Dr. Abdullah Emre Güner, İl Yüzme Suyu Komisyonunca, kent sınırları içerisinde bu yıl için 85 noktanın yüzme alanı olarak belirlendiğini belirterek, "Yani İstanbul'da belirlenen yüzme alanlarının tamamı yüzmeye uygundur." dedi.

Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın spor, eğlence, serinleme ve benzeri amaçlarla kullandığı plajların yüzme alanları olarak adlandırıldığını dile getirerek, bu alanların, İl Yüzme Suyu Komisyonunca belirlendiğini ve Halk Sağlığı Müdürlüğünce yüzme sezonu süresince izlendiğini anlattı.

İzleme çalışmalarının Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği çerçevesinde yapıldığını ifade eden Güner, yönetmeliğin 9 Ocak 2006'da yayınlandığını, bu tarihten itibaren de izleme, değerlendirme ve halkın bilgilendirilmesi çalışmalarının eksiksiz olarak sürdürüldüğünü belirtti.

Güner, bu çalışmaların Avrupa Birliği mevzuatıyla da uyumlu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yüzme alanları belirlenirken yüzücü sayısı, yüzme alanının çevresi ve bu alanda deşarjların bulunup bulunmadığı, güvenlik tedbirleri gibi hususlar göz önünde bulundurulmaktadır. Bu nedenle halkımızın, İl Yüzme Suyu Komisyonunca belirlenmiş ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yayınlanmış yüzmeye açıkça izin verilen veya yüzmenin yasaklanmadığı alanları tercih etmesi, sağlık ve güvenlikleri açısından büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda İl Yüzme Suyu Komisyonunca, ilimiz sınırları dahilinde 2017 yılı için 85 nokta yüzme alanı olarak belirlenmiştir. Yani İstanbul'da belirlenen yüzme alanlarının tamamı yüzmeye uygundur."

Dr. Abdullah Emre Güner, yüzme suyu çalışmalarının, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve yüzme alanlarının bulunduğu ilçe belediyeleri arasında sıkı bir koordinasyonla yürütüldüğünü ifade etti.

- "Sezon boyunca 15 günde bir numune çalışması yapılıyor"

İstanbul'da 1 Haziran-15 Eylül tarihleri arasının, yüzme sezonu olarak belirlendiğini aktaran Güner, izleme ve numune çalışmalarına sezon öncesi örneklerin alınmasıyla başlanıldığını, sezon boyunca da 15 günde bir numune çalışması yapılarak devam edileceğini anlattı.

Güner, yüzme suyu numunelerinin ilçelerdeki toplum sağlığı merkezlerince alındığını ve Müdürlüklerine bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analiz edildiğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Analiz, anlık değerlendirme ve sezon sonu sınıflandırma sonuçları Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 'http://yuzme.saglik.gov.tr/' adresli internet sitesi aracılığıyla güncel olarak paylaşılmaktadır. Yüzme alanlarını kullanacak vatandaşlarımızın sitede verilen bilgilere göre hareket etmeleri uygun olacaktır. Her yıl yüzme sezonundan önce numunelerin hangi tarihlerde alınacağına dair Müdürlüğümüzce bir yüzme suyu numune alma takvimi oluşturulmaktadır. İlçe toplum sağlığı merkezlerince bu takviminde belirtilen günlerde hava yağışlı, rüzgarlı veya deniz dalgalı olsa bile mutlaka numune çalışması yapılmaktadır. Numunenin alındığı andaki olumsuz hava veya deniz şartları yüzme suyu kalitesinde olumsuz yönde geçici değişimlere neden olabilmektedir. Bu gibi durumlarda ya da başka nedenlerle bir yüzme alanına ait analiz sonucunun kötü kalite olduğunun tespit edilmesi halinde o yüzme alanıyla ilgili ivedi çalışmalara başlanılmaktadır."

- "Halkımız belirlenmiş alanlar dışındaki yerlerde denize girmemeli"

İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Güner, uygunsuz yüzme alanlarının kapatılması ve gerekli ıslah çalışmalarının yapılması için ilgili kurumlarla hızlıca temas kurulduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yüzme alanı uygun çıkana kadar takip çalışmalarına devam edilmektedir. Özellikle vatandaşlarımızdan isteğimiz ve temennimiz; yüzme alanı olarak belirlenmiş alanlar dışındaki yerlerde denize girilmemesidir. Çünkü izah edildiği gibi yüzme alanları belirlenirken önemli bir husus da güvenlik kurallarıdır. Maalesef yüzme sezonunda boğulmalara dayalı ölümler ve kaybolmalar gibi dramatik haberler hepimizi son derece üzmektedir. Öte yandan, 2017 yüzme sezonu öncesi 15-16 Mayıs tarihlerinde alınan numunelerin analiz sonuçları anlık değerlendirilmiş olup buna göre; ilimizde bulunan 85 yüzme alanının tamamı yüzmeye uygun bulunmuştur."