İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İstanbul'da askeri helikopterin düşmesine ilişkin, "Millet olarak şehitlerimizi sonsuza kadar yüreğimizde yaşatacağız." dedi.

Palandöken, başsağlığı mesajında, İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin bir site içine düşmesi sonucu 4 askerin şehit olduğunu üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

Millet olarak şehitleri sonsuza kadar yaşatacaklarının altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Başta milletimiz olmak üzeri şehitlerimizin ailelerinin, sevenlerinin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun. Kazada hayatlarını kaybeden Pilot Yüzbaşı Ümit Özer, Yüzbaşı Semih Özcan, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ı bundan sonra millet olarak yüreğimizde sonsuza kadar yaşatacağız. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Türk esnaf ve sanatkarları adına Allah'tan rahmet, milletimize ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah bu tür acıları bizlere ve milletimize bir daha yaşatmasın."