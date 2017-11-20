Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor Cihat Faruk Sevindik hakkı eren Ömer Lütfi Mete
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

UEFA Şampiyonlar Liginde, Beşiktaş ile FC Porto arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Liginde, Beşiktaş ile FC Porto arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta Beşiktaş-FC Porto arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi futbol müsabakası dolayısıyla 16.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılırken, trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Bu kapsamda, stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi'ne verilecek. Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım, Dolmabahçe istikametine verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak.

Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe'den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacak. Bayıldım ve Küçük Çiftlik caddelerinden gelen akım, Dolmabahçe istikameti yerine Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek.

Mete Kavşağı'ndan Dolmabahçe istikametine olan akım, Şişli istikametine verilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafiğe kapatılacak. Akaretler ışıklar ile Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım, Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek. Vişneli Tekke Sokak araç trafiğine kapatılacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5