İstanbul'da boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te Balat sahilinde denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı.
Balat'ta serinlemek amacıyla denize giren Ersin Kayalı (30), bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Deniz Polisi'ne bağlı dalgıçlar 20 dakikalık çalışmanın ardından Ersin Kayalı'ya ulaştı. Sudan çıkarılan Kayalı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kayalı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.