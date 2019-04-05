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İstanbul'da "Büyük Göç" sürüyor

- Atatürk Havalimanı'ndaki THY'ye ait malzeme, konteyner ile araçların, tırlara yüklenerek, İstanbul Havalimanı'na taşınması işlemi sürüyor - Yaklaşık 700 tırla gerçekleştirilen taşınma işlemlerinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hareketlilik göze çarpıyor

İstanbul'da
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İSTANBUL (AA) - Gece yarısından sonra başlayan, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işlemi devam ediyor.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait malzeme, konteyner ve araçlar, Atatürk Havalimanı apronunda vinçlerle tırlara yükleniyor. Aprondaki işçiler de belirlenen alanda nakil işlemleri için mesailerini sürdürüyor.

Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yapan tırlar, Basın Ekspres Yolu'ndan Mahmutbey Kavşağı'na geçerek, buradan da Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanıyor.

Polis ve jandarma ekipleri de taşınma işlemleri sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken güzergahtaki 5 ayrı noktada da "backup" istasyonları kuruldu. Araçlarda meydana gelebilecek arıza ve diğer durumlara bu noktalardaki görevliler anında müdahale edebiliyor.

Atatürk Havalimanı'ndan farklı zamanlarda hareket eden THY'ye ait uçakların İstanbul Havalimanı'na intikali de sürüyor. Toplam 45 saatlik taşınma sürecinde ilk etapta THY'nin 167 uçağının İstanbul Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

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