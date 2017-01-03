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İstanbul'da ByLock'tan 26 rütbeli asker daha tutuklandı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 26 rütbeli asker daha tutuklandı.

İstanbul'da ByLock'tan 26 rütbeli asker daha tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 26 rütbeli asker daha tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, TSK içerisinde görev yapan ve "ByLock" kullanan örgüt mensuplarına yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 28 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirilen 28 şüpheli savcılık işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de şüphelilerden 26'sının ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, diğer 2 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakılmasına hükmetti.

Soruşturma kapsamında kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlıklarında çeşitli rütbelerde görevli 575 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 58 ilde 17 Aralık'ta 2 ayrı operasyon düzenlenmiş ve haklarında gözaltı kararı verilenlerden 351'i yakalanmıştı.

Daha önce adliyeye sevk edilen 161 asker tutuklanırken, "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan faydalanan 11 kişi ise serbest kalmıştı. Son kararla birlikte tutuklananların sayısı 187'ye yükseldi.


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ByLockIstanbul
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