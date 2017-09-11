Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Muratbey Uşak Necip Fazıl Kısakürek AB
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi
eFinans’tan e-Fatura Katkısı
eFinans’tan e-Fatura Katkısı

İstanbul'da çocuk dilendiren suç örgütüne operasyon

- İstanbul'da Suriyeli çocukları ailelerinden bin lira karşılığında 'su ve mendil' sattıracaklarını söyleyerek yurda kaçak yollarla getiren ve dilendiren suç örgütüne yönelik operasyonda 12 kişi yakalandı - 5 aylık takip sonucu çökertilen suç örgütü üyelerine ait adreslerde tutulan 36'sı çocuk 93 kişi kurtarıldı

İstanbul'da çocuk dilendiren suç örgütüne operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da çocukları dilendiren suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 12 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde, trafikte ve toplu ulaşım araçlarında çocukların Suriye'deki ailelerinden bin lira karşılığında 'su ve mendil' sattırmak için kaçak yollarla yurda getirilip, dilendirildikleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 5 aylık teknik ve fiziki takip yapan polis, söz konusu 13 kişilik suç örgütünün üyelerini tespit etti.

Polisin dün 10 adrese eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda Suriye uyruklu 12 şüpheli yakalandı, 1 kişinin de Suriye'ye geçtiği tespit edildi.

Suç örgütü üyelerine ait adreslerde tutulan 36'sı çocuk 93 kişi kurtarıldı.

Adreslerde yapılan aramada yaklaşık 40 bin lira bozuk para, 143 avro ile 427 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Çocuk Şube MüdürlüğüDilenciDilendirelen çocuklarIstanbulSu Ve MendilSuriye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5