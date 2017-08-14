İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fatih Aksaray'da bazı adreslere özel harekat polisinin desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonda İran, Irak ve Suriye uyruklu biri 18 yaşından küçük 12 şüpheli gözaltına alındı.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde DEAŞ'a yönelik operasyonda, adı henüz açıklanmayan ve bombalı eylem hazırlığında olduğu iddia edilen bir kişi yakalanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirilen şüpheli, kendisini araçtan indirerek, nezarethaneye götüren polis memuru Sinan Acar'a bıçakla saldırmış, ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu. Diğer polisler ise şüpheliyi tabancayla vurarak etkisiz hale getirmişti.