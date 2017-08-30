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İstanbul'da dolandırıcılara yönelik operasyon

- Yabancı turistlerin dolandırarak paralarını çaldıkları öne sürülen biri kadın 2 kişi yakalandı

İstanbul'da dolandırıcılara yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yabancı turistlerin paralarını dolandırıcılık yöntemiyle çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Polis başvuran Kazakistan uyruklu turist Gaybek Bermayanbetov (30), Bayrampaşa'da ailesiyle gittiği bir alışveriş merkezinde yanına gelen biri kadın 2 kişinin kendilerini İranlı olarak tanıtarak, "Dolar nasıl bir para?" diye sorması üzerine cebinden çıkardığı bir miktar doları gösterdiğini, bu kişilerin yanlarından ayrıldıktan sonra 800 dolarının çalındığını fark ettiğini bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, alışveriş merkezinin güvenlik kamerası kayıtlarını izledikten sonra şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Zanlılar Rahman M. (57) ve Nazanin R. (24) polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

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BayrampaşaDolandırıcılıkOperasyonşüpheli
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