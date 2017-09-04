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İstanbul'da dönüş yoğunluğu

- Otogar ve bağlantı yollarında yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da dönüş yoğunluğu

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı tatilinin ardından kente dönüşler sürüyor.

İstanbullular, trafiğe takılmamak için dönüşlerini Kurban Bayramı'nın üçüncü ve dördüncü gününe göre ayarladı. Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüşler nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Tatil dönüşünde trafikte olumsuz durumların yaşanmaması için belirli noktalarda trafik polisleri denetim yaptı.

Ekipler, sürücüleri aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.

Trafik yoğunluğunun yaşandığı köprü bağlantı yollarında ise elektronik levhalar aracılığıyla uyarılar yinelendi.


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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer BayramıISTANBUL OTOGARIKurban Bayramı15 Temmuz Demokrasi OtogarıDönüşTatil
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