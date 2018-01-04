İstanbul'da FETÖ'yle ilgili yaklaşık 13 bin kişi yargılanıyor

İSTANBUL (AA) - ENES CAN - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe kalkışması ve örgütün medya, avukatlık, finans, akademi, emniyet, mülkiye, yargı yapılanması ile çeşitli "kumpas" dosyalarını içeren soruşturmalar sonucunda açılan dava sayısı 2 bin 268'e yükselirken, bu davalar kapsamında 13 bin 261 sanık yargılanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye yönelik elde edilen deliller ve ifadeler ışığında yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Terör örgütünün faaliyetlerinin açığa çıkarılarak sonlandırılması, üyelerinin de yargı önünde hesap vermesi amacıyla yürütülen çalışmalar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından daha da hız kazandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda görevli savcılarca, terör örgütünün darbe girişimi faaliyetleri ile darbe kalkışmasının haricindeki eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturmaların tamamlanmasıyla birçok dava açıldı.

Bu kapsamda, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hızlanan soruşturmalar neticesinde, FETÖ'nün darbe kalkışmasına ilişkin 41 davanın da arasında bulunduğu örgütün medya, avukatlık, finans, akademi, emniyet, mülkiye ve yargı yapılanması ile "Ergenekon", "Balyoz", "futbolda şike" ve "ıslak imza" gibi kumpas dosyalarıyla birlikte açılan toplam dava sayısı, 2 bin 268'e yükseldi.

Darbe dosyalarında 2 bin 898 sanık yer alırken, bunlardan bin 310'u tutuklu olarak yargılanıyor. Bu davalarda darbe girişimine katılan 25 sanık ise firariler arasında yer alıyor. Bu kişiler arasında darbe girişiminin organize edildiği toplantılara katılan bazı generaller de bulunuyor.

İstanbul'da 6 eski general ve 17 eski subayın yargılandığı ana darbe davasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra eski Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, eski Albay Ahmet Zeki Gerehan, eski Kurmay Albay Onur Özden, eski Kurmay Albay Rıfkı Keser, eski Kurmay Albay Uzay Şahin, eski Kurmay Yarbay İrfan Arat, eski Kurmay Yarbay Engin Durmaz ve eski Kurmay Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu, darbe girişimi öncesi ve sırasında kritik görevleri üstenip darbenin önlenmesi üzerine kaçanlar arasında yer alıyor.

Bu arada, darbe davalarından 9'unda karar verilirken, diğer 32 davada ise yargılama işlemi sürüyor.

- Örgüt davaları

Darbe dosyalarının haricinde İstanbul'da açılan 2 bin 227 davada, 10 bin 363 kişi, ''silahlı terör örgütü FETÖ yöneticisi veya üyesi olmak'' suçlarından yargılanıyor.

Bu dosyalar arasında kamuoyunun yakından takip ettiği bazı davalar ve hazırlanan iddianameler şöyle:

- FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarılan hakim ve savcılara yönelik soruşturma sonucunda kamuoyunda "Ergenekon", "Balyoz", "Askeri casusluk", "Odatv", "Futbolda şike", "17/25 Aralık", "Selam Tevhid", "MİT tırları", "Yasa dışı dinleme", "Tahşiye", "Usulsüz tahliyeler" gibi soruşturma ve kovuşturmalarda görev yapan Cihan Kansız, Mehmet Ekinci, Sedat Sami Haşıloğlu, Metin Özçelik, Mustafa Başer ve Hikmet Usta'nın da aralarında bulunduğu 25 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

- FETÖ/PDY'nin yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredilen ve daha sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik soruşturma sonunda açılan davada, Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan, Şahin Alpay, Mustafa Ünal ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 21'i tutuklu 30 sanık, "darbeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanıyor.

- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen aralarında muvazzaf asker ile merkeze alınan vali yardımcısının da bulunduğu 45 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

- Darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Prof. Dr. Osman Özsoy'un da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanması sürüyor.

- Medya, spor, akademi ve kamu yapılanmasına ilişkin davalar

FETÖ/PDY'nin futbol yapılanmasında eski futbolcular İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker ve firari sanık Arif Erdem, "terör örgütü üyeliği" suçundan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanıyor.

Örgütün medya yapılanmasına ilişkin yürütülen ve aralarında Atilla Taş, Oğuz Usluer, Bülent Ceyhan, Ünal Tanık, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Ufuk Şanlı ve Hanım Büşra Erdal ile "fuatavni'' hesabının kurucusu Said Sefa'nın da bulunduğu 29 sanık ile FETÖ'ye mensup oldukları iddiasıyla Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik davada 13 sanığın yargılanması devam ediyor.

Ayrıca örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan 200'ü aşkın eski asker ve 300 civarında polisin de İstanbul ağır ceza mahkemelerinde yargılamaları sürüyor.

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu'nun da ağırlaştırılmış müebbet ve on beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları devam ediyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu örgütün üniversitelerdeki akademik yapılanmasına yönelik davalarda, 200'ü aşkın sanık hakim karşısına çıktı.

FETÖ'nün "mahrem" nitelikli sözde emniyet teşkilatı yapılanmasında yönetici oldukları iddiasıyla haklarında ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan 198 sanığın da yargılanması sürüyor.



FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 15 eski vali ve kaymakamın yargılanmasına devam ediliyor.

FETÖ'ye finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları ve kurdukları şirkette usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle eski Boydak Holding ve Kaynak Holding yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 40'ı tutuklu 137 şüpheli hakkında 5 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava devam ediyor.

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik dava kapsamında, aralarında Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu 3'ü firari 86 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile çalışanlarına yönelik ''FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri'' iddiasıyla yürütülen soruşturma sonunda açılan davada, gazetenin internet sitesinin müdürü Mediha Olgun, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan, muhabir Gökmen Ulu ise "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırıya yardım etmek" suçlarından yargılanıyor.



FETÖ adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan Maltepe'deki Pinhan Restoran'da örgütün gizli toplantılarının yapıldığı, karargah olarak kullanıldığı, himmet ve diğer gelirlerin sanki şirketinmiş gibi sisteme sokulduğu iddiasıyla 14'ü firari 47 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam ediliyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen 162 hakim ve savcı hakkında "terör örgütü üyesi olmak" ve bağlı suçlardan dava açıldı. Dosyada, kamuoyunun yakından takip ettiği "Balyoz", "Ergenekon", "Askeri Casusluk", "KCK", "Zirve Yayınevi" "Yazıcıoğlu'nun ölümü soruşturması", "Diyarbakır'daki faili meçhuller davası", "17/25 Aralık", "Selam Tevhid" gibi dava ve soruşturmalara bakan hakim ve savcılar "sanık" olarak yer alıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) çalışma esaslarına aykırı şekilde bazı iş adamları ile TÜRGEV ve İHH gibi vakıfların banka hesaplarını usulsüz sorgulayarak elde ettikleri bilgileri FETÖ/PDY’ye aktardığı iddia edilen, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile dönemin bazı BDDK yönetici ve çalışanlarının da bulunduğu 33 sanığın yargılandığı dava devam ediyor.

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ''Uyanış'' filminin yönetmeni Ali Avcı hakkında ''silahlı terör örgütü yöneticisi'' olmak suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava da sürüyor.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksekokulu'ndaki yapılanmasına ilişkin haklarında dava açılan 28'i tutuklu 31 sanık hakim karşısına çıktı.

- Kumpas davaları

FETÖ'nün CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'e, Ergenekon davasında delil kabul edilen "İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' belgesinde ıslak imzası bulunduğunu öne sürerek kumpas kurduğu gerekçesiyle haklarında dava açılan, aralarında dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı olan emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu ve eski Adli Tıp Kurumu Başkanı Cengiz Haluk İnce'nin de bulunduğu 18 sanık hakkındaki dava da devam ediyor.

Örgütün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 108 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.



Darbe girişiminden önce eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan açılan dava devam ediyor.

FETÖ/PDY'nin, takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptığı ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettiği iddiasıyla firari sanık Fetullah Gülen ile eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 69 sanıkla yine örgütün 17 Aralık kumpas davasına ilişkin 67 sanığın yargılanmaları sürüyor.

FETÖ/PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik firari sanıklar Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 32'si tutuklu 81 sanığın yargılamalarına devam ediliyor.

- Dinleme davaları

FETÖ/PDY kapsamında eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Erol Demirhan'ın da aralarında bulunduğu 143 polisin "casusluk ve yasa dışı dinleme" suçundan yargılandığı dava, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülüyor.

FETÖ'nün faaliyetleri çerçevesinde, iş adamları, milletvekilleri, gazetecilerin de aralarında bulunduğu 59 ismi yasa dışı dinledikleri iddiasıyla örgüt elebaşı Gülen ve eski emniyet müdürlerinin de aralarında olduğu 45 sanığın yargılanmasına, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, takipsizlikle sonuçlanan bazı soruşturmalarda usulsüzlük yaptıkları, ''kurgulanmış soruşturmalar'' kapsamında bazı polislerle bir mahkeme başkanını dinledikleri ve emniyetteki sunucuları sildikleri iddiasıyla firari sanık Fetullah Gülen ve dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli 44 polisin yargılanması sürüyor.

- FETÖ elebaşı, Dink cinayetinde sanık

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin aralarında örgüt elebaşısı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski İstihbarat Daire Başkanlığı Personel Şube Müdürü Coşgun Çakar, eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, gazeteci Ercan Gün, jandarma personelleri ile Yargıtay'ın bozduğu ana davadan 8 kişinin de aralarında bulunduğu 85 sanığın yargılama işlemleri devam ediyor.

Bu davaların haricinde, aralarında hakim, savcı, asker, avukat, polis, öğretmen, doktor, imam, adliye çalışanın da bulunduğu bini aşkın sanık hakkında tek tek örgüt üyeliğinden açılan davalarının görülmesine de devam ediliyor.

- Karara bağlanan örgüt davaları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye yönelik açılan davalar ve bu davaların görüldüğü İstanbul ağır ceza mahkemeleri, dosyaları karara bağlamaya başladı.

Kamuoyunun yakından takip ettiği ve karar verilen davalardan bazıları şunlar:

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul'un da bulunduğu 7'si tutuklu 10 sanığın "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada, sanıklara 7 yıl ile 10,5 yıl arasında hapis cezası verdi. Heyet, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanan sanık Gürsul'u 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Aynı mahkeme, "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen 8 polise ''silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dokuzar yıl hapis cezası verdi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün İstanbul’daki cezaevi yapılanmasına ilişkin haklarında dava açılan ve aralarında "ByLock" kullananların da bulunduğu 51 sanığın yargılandığı dosyada karar verdi. Mahkeme heyeti, 44 sanığı ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 2,5 yıl ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün adliye yapılanması davasında, 114 sanığa 1 yıl 6 ay ile 12 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verdi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 56'sı tutuklu 61 polisin yargılandığı davada, sanıkları 1 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

- İlk kumpas davasında karar

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün ''Tahşiyeciler grubuna'' kumpas kurduğu gerekçesiyle aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 23'ü tutuklu 33 sanığın yargılandığı davayı, 3 Kasım 2017'de karara bağladı.

Mahkeme heyeti, kararında, sanık Hidayet Karaca'yı "silahlı terör örgütü yöneticiliği", "iftira" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 31 yıl 6 ay, Ali Fuat Yılmazer'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "iftira" suçundan 16 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Heyet, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse ve Tufan Ergüder'e ise "silahlı terör örgütüne üye olmak", "iftira" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 25 yıl altışar ay hapis cezası verirken, suç tarihinde İstanbul'da görevli eski emniyet müdürleri sanıklar Erol Demirhan, Ömer Köse, Ertan Erçıktı, Bayram Özbek, Mustafa Kılıçarslan, Kazım Aksoy, Ekrem Çelik, Ahmet Öztürk, Ufuk Yıldırım, Yasin Koyuncu, Ali Cihan, Hüseyin Nohut, Tolga Güzeltaş, Adem Akpınar, Mehmet Ali Doğan, Mustafa Altunbulak, Halit Akbulut, Yakup Ergün, Abdullah Seyit Ateşçi, Selçuk Ocaktan, Talat Burak Karaltı ve Aytekin Ağören'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Sanık eski polisler Mustafa Uyanık, Rıfat Arslan, Erdem Kısa, Çetin Öztürk ve Recep Güleç'i "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, sanıklar Fetullah Gülen ve eski Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun dosyasını, ifadeleri alınamadığı için ayırdı.

- Güven ve Berberoğlu hakkındaki davalar

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümünün ardından yazılan bazı haberlerle FETÖ ile mücadele edenleri itibarsızlaştırdığı iddiasıyla yargılanan Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Yayın Yönetmeni Oğuz Güven'i, 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasına ilişkin, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yargılama, dosyanın gönderildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde devam ediyor.



