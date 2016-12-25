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İstanbul'da gasp operasyonu

- Pakistanlı 3 kişiyi kaçırarak ailelerinden 150 bin lira fidye istedikleri öne sürülen 6'sı Afganistan, 2'si Pakistan uyruklu 8 kişi yakalandı - Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı

İstanbul'da gasp operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Pakistanlı 3 kişiyi kaçırarak ailelerinden 150 bin lira fidye istedikleri iddiasıyla yakalanan 8 yabancı uyruklu şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Pakistan uyruklu M.S.Q. (25), Pakistanlı 3 arkadaşından 2 gündür haber alamadıklarını, tanımadıkları bir kişinin telefonla arayarak 3 arkadaşını kaçırdıklarını ve 150 bin lira verilmemesi halinde öldüreceklerini söylediğini bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Pakistan uyruklu 3 kişiyi kaçıran şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis ekipleri tarafından Bağcılar ve Bahçelievler'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu M.S.J. (18), M.S. (24), M.T. (19), M.S. (19), F.K. (19) ve S.U. (23) ile Pakistan uyruklu A.C. (20) ve A.K. (23) yakalandı. Kaçırılan Pakistan uyruklu 3 kişi de kurtarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

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