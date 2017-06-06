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İstanbul'da gizli kamera operasyonu

- Yasa dışı yollarla yurda getirilen, ticareti ve kullanımı yasak olan farklı görünümlerdeki gizli kameraları sattığı belirlenen 7 iş yeri sahibine idari işlem yapıldı

İstanbul'da gizli kamera operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, yasa dışı yollarla yurda getirilen ve kullanımı yasak olan farklı aletlerin görünümüne sahip gizli kameraları sattığı belirlenen 7 iş yeri sahibine idari işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği belirlenen gizli kameraların, Şişli ve Fatih'teki bazı iş hanlarında satıldığını tespit etti.

Ekiplerin 1 Haziran'da 7 iş yerine düzenlediği operasyonda, satışı ve kullanımı yasak olan, farklı amaçlarla kullanılan aletler gibi görünen gizli kameraları, 200 ile 700 lira arasında değişen fiyata sattığı belirlenen iş yeri sahiplerine idari işlem yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, araba anahtarı, kol saati, duvar saati, oda spreyi, kalem, yangın sensörü, duman dedektörü, askılık, gözlük ve oyuncak ayı ile arabaların içine yerleştirilmiş çok sayıda gizli kamera ele geçirildi.

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IstanbulKaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube MüdürlüğüOperasyon
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