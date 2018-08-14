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İstanbul'da halk kütüphanesi üyelerinin üçte biri Bağcılar'da

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da halk kütüphanesi üyelerinin 3'te birinin, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi'ne kayıtlı olduğu bildirildi. Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik...

İstanbul'da halk kütüphanesi üyelerinin üçte biri Bağcılar'da

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da halk kütüphanesi üyelerinin 3'te birinin, Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi'ne kayıtlı olduğu bildirildi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul'un, halk kütüphanelerine kayıtlı 88 bin 178 üyeyle ülkede 3. sırada yer aldığı belirtildi. Açıklamada, İstanbul'daki üyelerin 3'te birinin de Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi'ne kayıtlı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 27 bin 290 üyenin kayıtlı olduğu Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Halk Kütüphanesi'nde 36 bin 347 kitabın bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, kütüphaneden, geçen yıl 175 bin 19, bu yılın 6 ayında ise 110 bin 563 kişinin yararlandığı vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar BelediyesiHalk KütüphaneleriTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
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