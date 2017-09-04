İstanbul'da her güne 3 FETÖ duruşması

İSTANBUL(AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında ağır ceza mahkemelerinde görülen davalar bu ay da aralıksız devam edecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY ile 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında açılan davaların sanıkları, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı ile Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki duruşma salonlarında hakim karşısına çıkmaya devam ediyor.

Bu ay FETÖ'ye ilişkin İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerinde 25 dava görülecek. Duruşma günlerini belirleyen mahkemeler, 19 iş gününde FETÖ/PDY kapsamında 56 celse yapacak. Günde ortalama 3 FETÖ davasına bakacak olan ağır ceza mahkemelerinde, bu ay 5 yeni dosya kapsamında 261 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Yeni görülecek davaların ilk duruşması 11 Eylül'de yapılacak. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Mahmutbey Gişelerinin kapatılmasına teşebbüs edilmesi ve Ispartakule'de meydana gelen olaylarla ilgili 10'u tutuklu 36 sanığın İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak.

Yine darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulundaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 35'i tutuklu 40 sanığın İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanması da 11 Eylül'de Silivri'de yapılacak. Bu davanın sanıkları ilk kez hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşananlara ilişkin 16'sı tutuklu, 1'i firari 27 şüphelinin yargılanması ise İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de 18 Eylül'de yapılacak.

Örgütün yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyum atanan daha sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın da bulunduğu 21'i tutuklu 30 sanığın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmasına 18 Eylül'de Silivri'de başlanacak.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığında yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün Üsküdar'daki yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin biri sivil, 127'si asker olmak üzere 54'ü tutuklu toplam 128 sanık İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 26 Eylül'de Silivri'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Silivri'de 9 ayrı dava kapsamında 26 duruşma yapılacak

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışılırken çıkan olaylarda, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit edilmesine 41 tutuklu sanığın yargılanmasına İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince 6,7 ve 8 Eylül'de Silivri'de devam edilecek.

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında "PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP/C'ye müzahir oldukları" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 5'i tutuklu 19 sanığın İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanması 11 Eylül'de Silivri'de olacak.

İlk duruşması 11 Eylül'de yapılacak Tuzla Piyade Okulundaki faaliyetlerle ilgili dava ise 12, 13, 14 ve 15 Eylül'de Silivri'de devam edecek.

Yine 15 Eylül'de örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 103'ü tutuklu 149 polisin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanması Silivri'de yapılacak.

Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin dava 18, 19, 20, 21 ve 22 Eylül, Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına ilişkin dava da 18 ve 19 Eylül'de Silivri'de görülecek.

FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik 77'si tutuklu 129 sanığın, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılanmasına İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 19, 20, 21 ve 22 Eylül'de Silivri'de devam edilecek.

İlk kez 26 Eylül'de görülecek 1. Ordu Komutanlığında yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün Üsküdar'daki yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin dava da 27, 28 ve 29 Eylül'de de Silivri'de devam edecek.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Vodafone Arena Stadı ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirip TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasını işgal ederek ele geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla 57'si tutuklu 96 sanığın yargılanması İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 26 Eylül'de Silivri'de yapılacak.

İstanbul Adalet Sarayı'nda 16 dava 30 duruşma

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesindeki akademik yapılanmasına ilişkin, aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul'un da bulunduğu 9'u tutuklu 40 sanığın İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına 7 Eylül'de devam edilecek.

Takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla terör örgütü FETÖ'nün firari elebaşı Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 67 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesince 8 Eylül'de yapılacak.

Mahmutbey Gişelerinin kapatılmasına teşebbüs edilmesi ve Ispartakule'de meydana gelen olaylarla ilgili 11 Eylül'de görülecek dava 12,13, 14 ve 15 Eylül'de sürecek.

FETÖ/PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına yönelik firari sanıklar Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 32'si tutuklu 81 sanığın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına 11, 12, 13, 14 ve 15 Eylül'de devam edilecek.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla eski BDDK çalışanı 18'i tutuklu 26 sanığın İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanması 11 Eylül'de yapılacak.

15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, aralarında Hava Harp Okulu öğrencilerinin de bulunduğu 3'ü tutuklu 75 sanığın İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına 14 Eylül'de devam edilecek.

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da görev yerlerine gitmedikleri ve halkın direncini kırdıkları ileri sürülen 7'si tutuklu 20 polisin İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanması 14 Eylül'de sürecek.

FETÖ/PDY'nin "Tahşiyecilere kumpas kurduğu" iddiasıyla firari sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile aralarında kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 33 sanığın yargılanmasına İstanbul 14 Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18, 19, 21 ve 22 Eylül'de devam edilecek.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü işgal etmeye çalıştıkları ve bu sırada 1 kişinin ölümüne, 15 kişinin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle 18'i tutuklu 58 sanığın yargılanması İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 19 Eylül'de yapılacak.

15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Osman Özsoy'un da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Eylül'de devam edilecek.

FETÖ/PDY'nin "futbol yapılanması"na yönelik, eski futbolcular İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker ile firari sanık Arif Erdem'in "terör örgütü üyeliği" suçundan yargılandığı dava İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Eylül'de görülecek.

Darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, haklarında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan diş hekimi Ali İlker Baştan ile eşi ve iş ortağı Esma Kuriş Baştan'ın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına 21 Eylül'de devam edilecek.

22 Eylül'de de, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını ele geçirmeye çalışan 5'i tutuklu 13 askerin yargılanmasına İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde, şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla eski BDDK çalışanlarından 26'sı tutuklu 39 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

Örgütün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe davası" kapsamında aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın bulunduğu, 9'u firari 15'i tutuklu 24 sanığın yargılanmasına 25, 26, 28 ve 29 Eylül'de devam edilecek.

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında iş adamları Mustafa ve Serdar Seyitoğlu'nun ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılandığı dava İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde 25 Eylül'de görülecek.

Muhabir: Hanife Sevinç