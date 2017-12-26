İstanbul'da hırsızlık şüphelilerine operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da hırsızlık yapmak için örgüt kurdukları iddia edilen 10 şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, çoğunluğu Silivri'de olmak üzere Trakya'da meydana gelen 36 hırsızlığın aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, örgütlü şekilde çevredeki iş yerlerinin malzemelerini ve araçların plakalarını çalarak Avcılar ve Esenyurt'ta satan 10 kişiyi takibe aldı.

İstanbul, Silivri ve Çatalca jandarma ekiplerinin iş birliğinde yapılan çalışmada, S.K'nin örgüt kurarak beraberindeki 9 kişi ile bölgedeki çeşitli hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Bu kapsamda, örgütün elebaşı S.K, Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrolünde, diğer 9 şüpheli ise ev ve iş yerine yapılan operasyonda gözaltına alındı. Şüpheliler "suç örgütü kurmak ve suç örgütüne üye olmak, nitelikli hırsızlık, mala zarar verme, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, olaylarda kullanıldığı değerlendirilen bir otomobil, 36 bin 700 lira, av tüfeği, tabanca, 31 fişek, 2 binden fazla inşaat malzemesi, 500 kilogram kablo, 7 cep telefonu, 3 flaş bellek ele geçirildi.