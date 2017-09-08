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İstanbul'da huzur ve güven uygulaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekiplerinin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.Asayiş Şube Müdürlüğü öncülüğünde Narkotik Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü...

İstanbul'da huzur ve güven uygulaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekiplerinin katılımıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü öncülüğünde Narkotik Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Kadıköy ve Beyoğlu ilçelerinde uygulama düzenlendi.

Bin polisin katıldığı uygulama kapsamında kafe, bar, restoran ve gece kulüpleri gibi eğlence mekanlarına giren polis ekipleri, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolü yaptı.

Vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla yapılan asayiş uygulamasında aranan şahıslar, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.

Helikopterin de havadan destek verdiği uygulamanın gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

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