İstanbul'da insan kaçakçılığı operasyonu

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü PKK yandaşlarını, suça karışmış kişileri ve göçmenleri Avrupa'ya götürdüğü iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüphelinin yakalanması için 3 ilde operasyon başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, şubat ayından itibaren yürütülen çalışmalar sonucu PKK yandaşlarını, suça karışmış kişileri ve göçmenleri Avrupa'ya götürdüğü iddia edilen 38 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon başlattı.
Şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaların tespit edilen adreslerde sürdüğü öğrenildi.