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İstanbul'da kaçak içki operasyonu

- Fatih'te 3 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda bin 549 sahte içki, bin 61 boş içki şişesi, 20 bin 195 içki kapak-etiketi ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi - Operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

İstanbul'da kaçak içki operasyonu

İSTANBUL (AA) - Yılbaşı öncesi denetimleri sıklaştıran polis ekipleri, Fatih'te 3 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda bin 549 sahte içki, bin 61 boş içki şişesi, 20 bin 195 kaçak içki kapak-etiketi ve 1 pompalı tüfek ele geçirdi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki üretimine yönelik denetimlerini sürdürürken alınan bir ihbar üzerine Demirtaş Mahallesi'nde bulunan 3 farklı adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda bin 549 sahte içki, bin 61 boş içki şişesi, 20 bin 195 kaçak içki kapak-etiketi ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda S.K, H.K, M.T, A.H.T, E.İ, Ş.T, ve R.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden S.K. ve H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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