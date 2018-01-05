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İstanbul'da kısa dönem er ve erbaşlar yemin etti

İSTANBUL (AA) - İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitimlerini tamamlayan 369'uncu kısa dönem er ve erbaşlar yemin etti.Maltepe Kenan Evren Kışlası'nda düzenlenen yemin törenine, İkmal Maliye Okulu ve Eğitim...

İstanbul'da kısa dönem er ve erbaşlar yemin etti

İSTANBUL (AA) - İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitimlerini tamamlayan 369'uncu kısa dönem er ve erbaşlar yemin etti.

Maltepe Kenan Evren Kışlası'nda düzenlenen yemin törenine, İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Salih Akay ve eğitimlerini tamamlayan askerlerin aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, tümen sancağının tanıtılmasının ardından 369’uncu dönem bin 280 er ve erbaş adayı için ant içme törenine geçildi. Tribünleri dolduran aileler, yemin törenini coşku içinde izledi.

Yemin töreninde silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralanan askerler, Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak askerlik yemini etti.

Törende, Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanı Tuğgeneral Kazım Dalkıran'ın gönderdiği kutlama mesajı okundu. Dalkıran'ın mesajında, "Vazife uğruna en kıymetli varlığınız olan canınızı gerektiğinde vermenize dair yemin ettiniz. Bu gurur tablosu Türk milletinin, askerlik mesleğini sevmesinin en güzel örneğidir. Onlar vatan hizmetini tamamlayacak tekrar sizlere kavuşacaktır. Yemininizi asla unutmayacaksınız. Birbirinizi sevin. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.” ifadeleri yer aldı.

Törende daha sonra birliğe ilk katılan er Oğuzhan Karağaç, yaş kütüğüne plaket çaktı.

İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Salih Akay, askerlerin yemininin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türk milletine kutlu ve uğurlu olmasını diledi.

Askeri bando eşliğinde düzenlenen resmigeçitle sona eren törenin ardından askerler, aileleriyle bir araya gelerek hasret giderdi.

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Yemin Töreni
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