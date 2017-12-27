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İstanbul'da Kurt Kapanı-13 operasyonu

- Yılbaşı öncesi halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik, 39 ilçede bin 200 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapılıyor - Narkotik dedektör köpeklerin de katıldığı uygulama çerçevesinde, şüpheli kişilerin GBT kontrolleri ile şüphelenilen araçlarda arama gerçekleştiriliyor

İstanbul'da Kurt Kapanı-13 operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 100 noktada bin 200 polisin katılımıyla Kurt Kapanı-13 operasyonu gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda 39 ilçede düzenlenen operasyona, tüm ilçe emniyet müdürlükleri ile şubelerden bin 200 polis katılıyor.

Yılbaşı öncesi ve sonrası için halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, meydana gelebilecek asayiş ve terör olaylarını önlemek amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilerin GBT kontrolleri ile şüphelenilen araçlarda arama yapılıyor.

Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyon çerçevesinde, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, ilçelerde halkın yoğun bulunduğu bazı cadde ve meydanlardaki uygulama devam ediyor.

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Asayiş UygulamasıGBTKontrolKurt Kapanı-13
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