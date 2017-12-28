İstanbul'da Kurt Kapanı-14 uygulaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 100 noktada bin 200 polisin katılımıyla Kurt Kapanı-14 uygulaması yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda 39 ilçede düzenlenen uygulamaya, tüm ilçe emniyet müdürlükleri ile şubelerden bin 200 polis katılıyor. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek veriyor.

Yılbaşı öncesi ve sonrası için halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükununun sağlanması, meydana gelebilecek asayiş ve terör olaylarını önlemek amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri ile şüphelenilen araçlarda arama yapılıyor.

Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyon çerçevesinde, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, ilçelerde halkın yoğun bulunduğu bazı cadde ve meydanlardaki uygulama devam ediyor.

Ayrıca uygulamada evraklarında noksanlık bulunan araç sürücülerine cezai işlem yapıldı.