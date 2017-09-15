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İstanbul'da "Kurt Kapanı 8" uygulaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 115 noktada 2 bin personelle "Kurt Kapanı - 8" uygulaması gerçekleştirildi. İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 39 ilçede, ilçe emniyet müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele,...

İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 115 noktada 2 bin personelle "Kurt Kapanı - 8" uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 39 ilçede, ilçe emniyet müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla yapılan uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

Muhtemel asayiş ve terör olayları gibi önem arz eden konularda önleme amaçlı yaya ve taşıt sürücülerin denetlenmesine yönelik yapılan uygulama kapsamında, Beşiktaş Vapur İskelesi'nin önünde kontrol noktası oluşturuldu.

Şüpheli araçlar durdurularak ekipler ve polis köpeği tarafından arandı. Araçta bulunan kişilere yönelik de üst araması ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Bostancı Vapur İskelesi önünde de yapılan uygulama kapsamında Atatürk Havalimanı İç Hatları Geliş Terminali'nde denetim yapıldı.

Araçların tek tek durdurarak kimlik kontrolü ve arama yapıldığı uygulamada, aracında beyzbol sopası bulunan bir kişi hakkında işlem yapıldı.

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Kurt KapanıPolisUygulama
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