İstanbul'da LYS-1 heyecanı

İSTANBUL (AA) - Üniversite adaylarının katıldığı Lisans Yerleştirme Sınavı matematik oturumu (LYS-1), saat 10.00'da başladı.

İstanbul'da sınava girecek öğrencilerden bazıları İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt'taki merkez kampüsü önüne gelerek girişlerin başlamasını bekledi. Velileriyle gölgelik alanlarda bekleyen öğrenciler kapıdaki güvenlik görevlilerinin "girişler başladı" uyarısından sonra kimlik ve arama kontrolünden geçerek giriş yapabildi.

Bu arada adaylar içeriye alındıktan sonra veliler için de dışarıda heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt'taki merkez kampüsü önünde bekleyen bazı velilerin dua ettikleri, bazılarının da Kur'an-ı Kerim ve cevşen okuduğu görüldü. Bazı veliler çocuklarıyla kucaklaşıp sınavda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunarak çocuklarını sınava kapı önünden uğurladı.

10.00’da başlayan sınav için 15 dakika kuralı uygulandı ve kapılar 09.45’te kapatıldı. Dün 15 dakika kuralının uygulanması sonrası yaşanan gecikmelerin ardından adayların bugün daha temkinli oldukları ve sınav başlamadan önce giriş kapısı önünde hazır bekledikleri görüldü.



LYS sınav maratonu haftaya devam edecek.