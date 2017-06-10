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İstanbul'da LYS heyecanı

- İÜ Beyazıt Kampüsü'nde saat 09.45'ten sonra geldiği için sınava alınmayan 7 kişi büyük üzüntü yaşadı

İstanbul'da LYS heyecanı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Lisans Yerleştirme Sınavlarının (LYS) ilk oturumuna geç kalan bazı öğrenciler, büyük üzüntü yaşadı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Beyazıt Kampüsü'nde sınava girecek olanlar, sınav giriş belgesi ve kimliklerini görevlilere göstererek içeri giriş yaptı.

Adaylar, sınavdan 15 dakika önce salonda bulunulması zorunluluğu dolayısıyla koşuşturmaca yaşadı. Sınav öncesi heyecanlı olduğu gözlenen bazı adayları aileleri sakinleştirmeye çalıştı.

Bazı adaylar, son anda sınava girmeyi başarırken, 7 kişi, 09.45'ten sonra geldikleri için, sınava alınmadı. Büyük üzüntü yaşayan adaylar, sınava giremeden buradan ayrılmak zorunda kaldı.

Sınava alınmayan adaylardan Süleyman Karatuğ, sınavın yapılacağı binaya bir dakika geç geldiği için görevliler tarafından içeri alınmadığını söyledi. Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde okuduğunu söyleyen Karatuğ, "Nüfus cüzdanımı unutmuşum. Tekrar geri döndüm. Öyle bir aksaklık olduğu için geç kaldım." dedi.

Bazı adaylar görevlilere tepki gösterirken, sınava alınmayan bir kişi basın mensupları görüntü alırken, "Arkadaşlar bir rahat bırakın. Şu an moralim çok bozuk." ifadesini kullandı.

Öte yandan, aileler dışarıda dua ederek sınavın bitmesini bekledi.






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LYS Sınavı Yapıldı
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