Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi GROWTECH ATSO Tarımsal İnovasyon Ödülleri Sahiplerine Verildi. Gelinlik Yarışması için başvurular uzatıldı Kış lastiğinde satışlar yüzde 80 arttı
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor
Köy yumurtası hilesi bitecek
Köy yumurtası hilesi bitecek
Yarışma süresi uzatıldı
Yarışma süresi uzatıldı
Tünel cennetiyiz
Tünel cennetiyiz
Kış lastiği tuttu
Kış lastiği tuttu

İstanbul'da müftülere "nikah kıyma" eğitimi verilecek

- İstanbul'da Nüfus Müdürlüğü uzmanları, müftülüklerde nikah kıyacak personeli bilgilendirecek

İstanbul'da müftülere

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Nüfus Müdürlüğü uzmanlarınca müftülüklerde nikah kıyacak personele eğitim verilecek.

Alınan bilgiye göre, İl ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu görev ve yetkisinin verilmesine ilişkin düzenlemeyi içeren yönetmelik dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı da nikah kıyacak personelin bu konuda eğitim alması için İl ve İlçe Müftülüklerine yazı gönderdi.

İstanbul Müftülüğü'nün bu doğrultuda başlattığı çalışmalar kapsamında Nüfus Müdürlüğü uzmanları, müftülüklerde nikah kıyacak personele eğitim verecek.

İstanbul'daki ilk eğitim yarın İl Müftülüğünün Süleymaniye'deki binasında gerçekleştirilecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DiyanetEğitimIstanbulMüftülükNikahSüleymaniye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5