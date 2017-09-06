İstanbul'da narkotik operasyonu

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda düzenlenen narkotik operasyonunda, 750 gram esrar, 4 pompalı tüfek fişeği ile hassas terazi ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Tarlabaşı Bulvarı Dolapdere Caddesi ile Hacıahmet ve Yenişehir mahalleleri civarında 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yenişehir Mahallesi Yaman Ali Sokak'ta 230 yıllık ahşap binanın dış kapısı koçbaşı ile kırıldıktan sonra evlerde arama yapıldı. Aramalara Narkotik Şube Müdürlüğü'ne ait "Eta" isimli köpek de katıldı. Yapılan aramalarda satılmaya hazır 750 gram esrar maddesi, 4 pompalı tüfek fişeği ile hassas terazi geçirildi.

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Operasyona Güven Timleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Motorize Polis Ekipleri ile polis helikopteri de destek verdi.























