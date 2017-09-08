İstanbul'da okul güvenliğine yönelik tedbirler arttırıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, kentte okul güvenliğine yönelik tedbirlerin arttırıldığını bildirdi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, 2017-2018 Eğitim-Öğretim döneminde öğrencilerin ve okulların güvenliğini en üst seviyede sağlamaya yönelik, 7 Eylül'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında yapılan "Uyuşturucu ve Güvenli Eğitim" konulu toplantının akabinde ilde Vali, 39 ilçede kaymakamlar başkanlığında, emniyet müdürlerinin, jandarma komutanlarının, Milli Eğitim müdürlerinin, muhtarların ve ilgili diğer birim ve kurum temsilcilerinin iştirakiyle toplantılar yapıldığı belirtildi.

Bu toplantılarda, okullarda güvenliğin azamî seviyeye çıkarılması, okul güvenlik kameralarının tamamlanması ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne entegrasyonu, uyuşturucu maddelerle mücadele, çocukların güvenli bir şekilde servislerle taşınması, öğrencilerin gün ışığından daha fazla istifade etmeleri gibi konuların görüşüldüğü aktarıldı.

Bu kapsamda, geçen yıl okul güvenliğine yönelik alınan tedbirlerin gözden geçirilerek genişletilmesine karar verildiği vurgulanarak, polis sorumluluk sahasında bulunan 3 bin 182 okulda 814, jandarma sorumluluk sahasında bulunan 258 okulun tamamında olmak üzere toplam bin 72 kolluk ekibinin görevlendirildiği ifade edildi.

Görevlendirilen ekiplerin okul idareleriyle birebir irtibat halinde olacağı ve okul civarında suç ve suçlularla mücadelede etkin görev yapacağı, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde denetim ve kontrol görevini icra edeceği bildirildi.

Alınan bu tedbirlere ilaveten bu yıl uygulamaya girecek olan mobil okul timlerinin okul ve öğrenci güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra öğrencileri, öğretmenleri, okul yöneticilerini, okul aile birliklerini, velileri, servis işletmelerini eğitici ve bilgilendirici çalışmalar yapacağı belirtildi.

Açıklamada, narkotik suç ve suçlularla mücadele kapsamında öncelikle okul çevrelerinde narkotik suçlarla mücadele şubesinin uzman polisleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerin arttırılacağı vurgulandı.

Bu tedbirlerin hassasiyetle uygulanması için gerekli denetimlerin ilgili birim ve kurumlar tarafından icra edileceği dile getirilen açıklamada, "Bu toplantılarda ayrıca okul servisleri ve bunların denetimi konuları da görüşülmüş olup bu bağlamda; okul servis araçlarının nasıl icra edileceğine ilişkin mevzuat gereğince öğrencilerimizin okullara taşınmasında, firma ve araç seçimlerinde Valiliğimizin ya da Milli Eğitim Bakanlığının herhangi bir belirleyici yetkisi bulunmamaktadır. Bu yetki; okul aile birliği yönetim kurulu başkanının başkanlığında, okul aile birliği yönetim kurulunca belirlenen bir temsilci, okul aile birliği yönetim kurulunca çocuğu servisle taşınan veliler arasından 4 veli, varsa okul eğitim vakfı yönetim kurulunca belirlenen bir temsilcinin katılımıyla oluşturulan bir komisyon tarafından kullanılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun yanı sıra aynı mevzuat; öğrenci velilerinin istemeleri halinde, çocuklarını herhangi bir okul servisi aracı işleteni ile anlaşarak taşıtabileceğini de hüküm altına almıştır. Mezkûr mevzuat; daha önce okul idareleri tarafından yapılan öğrenci taşıma ihale ve sözleşmelerinden kaynaklanan sorun ve şikâyetlerin önlenmesi amacıyla sivil bir oluşum olan Okul Aile Birliği yönetimlerine ve bunun yanı sıra istenmesi halinde yeterli sayıdaki velinin bir araya gelerek okul servisi taşımacılığı niteliğini haiz işletmelerle de öğrenci taşıma sözleşmesi yapma imkânı getirmiştir. 6 Eylül'de Ümraniye ilçemizde yaşanan müessif olay, velilerle öğrenci taşıma sözleşmesi yapmak amacıyla okul çevresinde bulunan servis işletmecilerinin aralarındaki tartışma neticesinde gerçekleşmiştir.

Valiliğimizce okul servis araçlarının denetim ve takibi, bundan sonra da artan bir hassasiyetle sürdürülecektir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının kazasız, güvenli, huzurlu ve başarılı bir şekilde geçmesini temenni ediyor; öğrencilerimize başarılar diliyoruz."