İstanbul'da oto dolandırıcılığı operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, hacizli ve trafikten men edilmiş lüks otomobillerin motor ve şasi numaralarını değiştirerek satmak istedikleri öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamuoyunda "çenç" tabir edilen yöntemle motor ve şasi numaraları değiştirilen hacizli ve trafikten men edilmiş lüks araçların satıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Beylikdüzü Marmara Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'nde durdurdukları lüks aracı inceleyen ekipler, aracın, plakasının sahte, şasi numarasının da başka bir ildeki aynı marka ve modeldeki başka bir araca ait olduğunu tespit etti. Aracın sürücüsü Cuma U. (42) gözaltına alındı.

Polisler, Cuma U'nun kullandığı sahte plakalı lüks aracın gerçek plakalı ve şasi numaralı olanını ise Bayrampaşa'da bir oto yıkamacıda ele geçirdi. Aracın sürücüsü Mehmet Sait D. (55) gözaltına alındı.

Polisin araştırmasında, Cuma U. ile Mehmet Sait D'nin bağlantılı oldukları, daha önce de motor ile şasi numaralarını değiştirdikleri hacizli ve trafikten men edilmiş lüks araçları sattıklarının tespit edildiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.