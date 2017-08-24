Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Burak Sadıç yandex gaziantepspor
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat

İstanbul'da oto dolandırıcılığı operasyonu

- Hacizli ve trafikten men edilmiş lüks otomobillerin motor ve şasi numaralarını değiştirerek satmaya çalıştığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da oto dolandırıcılığı operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, hacizli ve trafikten men edilmiş lüks otomobillerin motor ve şasi numaralarını değiştirerek satmak istedikleri öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamuoyunda "çenç" tabir edilen yöntemle motor ve şasi numaraları değiştirilen hacizli ve trafikten men edilmiş lüks araçların satıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Beylikdüzü Marmara Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'nde durdurdukları lüks aracı inceleyen ekipler, aracın, plakasının sahte, şasi numarasının da başka bir ildeki aynı marka ve modeldeki başka bir araca ait olduğunu tespit etti. Aracın sürücüsü Cuma U. (42) gözaltına alındı.

Polisler, Cuma U'nun kullandığı sahte plakalı lüks aracın gerçek plakalı ve şasi numaralı olanını ise Bayrampaşa'da bir oto yıkamacıda ele geçirdi. Aracın sürücüsü Mehmet Sait D. (55) gözaltına alındı.

Polisin araştırmasında, Cuma U. ile Mehmet Sait D'nin bağlantılı oldukları, daha önce de motor ile şasi numaralarını değiştirdikleri hacizli ve trafikten men edilmiş lüks araçları sattıklarının tespit edildiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube MüdürlüğüOtoOto Hırsızlığı Büro AmirliğiSahtecilik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5