İstanbul'da polise saldırı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bıçakla saldırdığı polis memuru şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'a yönelik operasyonda, adı henüz açıklanmayan ve bombalı eylem hazırlığında olduğu iddia edilen bir kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirilen şüpheli, kendisini araçtan indirerek, nezarethaneye götüren polise bıçakla saldırdı.

Polis memuru ağır yaralanırken, diğer polisler şüpheliyi tabancayla vurarak etkisiz hale getirdi. Saldırgan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan polis memuru şehit oldu.