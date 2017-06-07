"İstanbul'da ramazan anlatılmaz yaşanır"

İSTANBUL (AA) - HASAN HÜSEYİN KULAOĞLU - Fethedildiği 1453 yılından itibaren asırlarca Türk-İslam medeniyetinin merkezi olan İstanbul, ramazan aylarında yaşanan gelenekleri, tarihi camileri ve türbeleriyle bugün de hem Türkiye'den hem dünyanın farklı ülkelerinden Müslümanların tercih ettiği şehir olma özelliğini koruyor.

Hazreti Muhammed'i, Medine'ye hicretinden sonra evinde misafir eden Hazreti Halid Ebu Eyyüb el Ensari'nin türbesi, Sultanahmet, Hırka-i Şerif ve Süleymaniye camileri, Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi ve Yuşa Tepesi gibi Müslümanların ilgisini çeken eserler, günümüzde de özellikle ramazan aylarında İstanbul'un manevi havasını yaşamak isteyenleri ağırlamaya devam ediyor.

Ramazan ayını yaşamak için Şanlıurfa'dan İstanbul'a gelen Mehmet Diken, kentte ramazanı geçirmenin güzel ve farklı bir duygu olduğunu belirterek, herkesin bu duyguyu yaşamasını temenni etti.

Diken, "İstanbul'un manevi değeri çok güzel olduğu için bütün türbeleri gezdik. Yuşa Hazretleri, Eyüp Sultan ve Mahmut Hüdayi Hazretlerine gittim. Sultanahmet Camisi'ne geldim. Allah bugünü kısmet etti. İnşallah nice ramazanlar görürüz." diye konuştu.

Yusuf Abay, Sakarya'dan ailesiyle hem İstanbul'da ikamet eden kızını hem de Sultanahmet'i ziyaret etmek için geldiğini ifade etti.

İstanbul'daki manevi ortamın çok güzel olduğunu ve herkesin bu havayı teneffüs etmesi gerektiğini dile getiren Abay, "İstanbul'daki ramazanın anlatılamaz yaşanır. Ramazan ayının tüm Müslüman alemi, tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim." dedi.

- "İstanbul'da ramazan farklı"

Tokat'tan üniversite öğrenimi için İstanbul'a gelen öğrenci Merve Nur Kaymak, ramazanı ilk kez kentte yaşadığını belirtti. Ramazan ayının çok yoğun bir manevi atmosferle devam ettiğini anlatan Kaymak, şunları söyledi:

"Sultanahmet Meydanı'ndayız. Sahur için bulunuyoruz burada. Daha öncesinde de Eyüp'te iftarlar yaptık. Hırka-i Şerif'i ziyaret ettik. Burada çok yoğun atmosfer var. İnsanların bir arada bulunması, aynı zamanda ayrı bir hava katıyor. Bunu bir kere daha burada gözlemlemiş olduk. Tokatlıyım. Burada ramazan keyfinin farklı bir sevinç olduğunu yaşamış oldum."

Kaymak'ın arkadaşı Remziye Dedeoğlu, Diyarbakırlı olduğunu ve iki şehirde ramazanın farklı yaşandığını kaydederek, "Diyarbakır'da da ramazanın vermiş olduğu o sıcaklığı hissediyorsunuz. Sonuçta ramazandan bahsediyoruz. Müslümanlar için ayrı önemi olan bir ay. Burada Müslüman olsun olmasın birçok insan bir araya geldiği için ramazan bambaşka bir boyut kazanıyor. Hiç tanımadığınız insanlarla aynı sofrayı paylaşıyorsunuz, aynı sokakta yürüyorsunuz. İnanan, inanmayan herkeste ayrı bir heyecan oluyor. Bu yüzden İstanbul'da ramazan farklı." ifadelerini kullandı.

Eşiyle Edirne'den İstanbul'a gelen Ferdi Zanbak, kentte ramazanın manevi havasını yaşamak için bulunduklarını söyledi.

Ramazanı güzel bir şekilde geçirmek istediklerini dile getiren Zanbak, "Yarın da Eyüp Sultan Hazretlerine, büyük zatımıza gideceğiz inşallah. Burada geçirdiğimiz ramazanın hayrı, bereketi, rahmeti insanlar üzerine güzel kılınıyor. İnşallah bundan sonraki ramazan ayını güzel bir maneviyatla geçiririz. Amacımız burada dolu dolu şehr-i ramazanı geçirmek."

Zanbak'ın eşi Münevver Zanbak ise İstanbul'da ramazanı geçirmenin çok güzel olduğunu ve bu duygunun yaşanılması gerektiğini vurguladı.