Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Lumbardhi Sineması Ordu Alım
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Ek yerleştirme tercihleri başladı
Ek yerleştirme tercihleri başladı
72 yaşına kadar çalışabilecek
72 yaşına kadar çalışabilecek

İstanbul'da rehine kurtarma operasyonu

- Esenyurt'ta bir Suriyeliyi kaçırarak ailesinden fidye isteyen 6 kişi yakalandı

İstanbul'da rehine kurtarma operasyonu

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta Suriyeli Taha Mhdnour'u kaçırarak ailesinden 150 bin dolar fidye isteyen 6 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt'ta lokanta işleten Mhdnour, 16 Ağustos'ta akşam saatlerinde evine dönmeyince eşi Azize Mhdnour, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Olaydan iki gün sonra lokantayı arayan kişiler, Mhdnour'u kaçırdıklarını, 150 bin dolar fidye karşılığında serbest bırakacaklarını söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, konuya ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı saha çalışmasında Mhdnour'un lokantasında bir süre önce kavga meydana geldiği, bazı kişilerin Mhdnour'dan "koruma" adı altında para istediklerini belirledi.

Çalışmalarını söz konusu kişiler üzerine yoğunlaştıran ekipler, Türk vatandaşı G.A. ve M.T'yi düzenlediği baskınla yakaladı.

Emniyette sorguları yapılan şüpheliler Mhdnour'un rehine olarak tutulduğu evin adresini verdi.

Pınar Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonla Suriye uyruklu kadın şüpheli Şaide A. ile Abdullah V. (19), Mustafa Ö. (26) ve Vahit Y. (30) yakalandı.

Ekipler, banyoda elleri bağlı halde tutulan Taha Mhdnour'u kurtardı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube MüdürlüğüFidyeGasp Büro AmirliğiRehineRehine Kurtarma Ve Müzakere Timi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5