İstanbul'da sağlık fuarı

İSTANBUL (AA) - Sağlık sektöründeki yeni teknoloji ve uygulamalara ev sahipliği yapan "5. Hastane Donanımları, Medikal Cihaz ve Sağlık Hizmetleri Fuarı" ile "3. Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım Kongresi", 3'üncü gününde Yeşilköy'deki fuar alanında ziyaretçilerini ağırladı.

Görme engelliler için üretilen ve yüzde 30 oranında görme oranını arttıran cihaz, 10 dakikada 300 kalori verdiren zayıflama aleti ve yatalak hastalarda oluşan yaraları engelleyen yatak, fuarın en çok ilgi çeken ürünleri oldu.

Görme engellilere bir müjde kabul edilen ürünü tanıtan firma sahibi Andaç Kaya, “Belirli hastalıklardan mağdur olmuş kişilerin görmesini arttıran bu cihazın çalışması için, tamamen görmesini yitirmemiş olması gerekiyor. En az yüzde 30 oranında minimal görme standardına sahip olması gerekiyor. Bu cihaz sayesinde iki gözün görme oranları birleştirilerek daha fazla görme sağlanıyor. Cihazda bulunan kamera ve led ekranlar sayesinde görüntü bir puzzle parçası gibi beyine aktarılıyor. Ürünün Türkiye’deki satışı Aralık ay ortasında başlayacak ve artık siparişler verilebiliyor." dedi.

Uzun süre yatağa muhtaç olan hastalardaki yaraların oluşmasını engelleyen yataklarını fuarda tanıtan firma yetkilisi Rüstem Kaya, şunları söyledi:

“İnovasyon ve yenilemeyle ürün geliştirmek üzerine büyük yatırımlar yaptık. Hasta yatağı olarak tasarladığımız ürünümüz, uzun süre yatan hastalarda oluşması muhtemel yaraları engelleyen bir sisteme sahip. Dünyada bu alanda ilk ve tek aktif yatak. İçerisinde elektronik sistemler var ve kumanda ile kontrol edilebiliyor. Vibrasyon motorları sayesinde kan akışını daha hızlandırıyor ve küçük kas sistemleri çalışıyor. Uzun süre yatışlarda akciğerlerde oluşabilecek, riskler içinde bu titreşim özelliği çok önemli.”



-"10 dakika’da 300 kalori"



Sağlıklı hayat için her türlü ürünlerin bulunduğu Gmbay Sağlık yetkilisi Doğan Altay, “Sağlıklı hayat masaj spor üzerine çalışıyoruz. Arabada ve evde kullanılabilecek masaj aletleri üretiyoruz. Romatizma hastaları için olumlu şekilde cevap verebileceğimiz ürünlerimiz var. En gözde ürünümüz ise 10 dakikada 300 kalori iddialı, zayıflatma cihazımız. Bu tür ürünlerimizi tanıtmak için geldik fuara, evde, işte ve arabada her an kullanılabilir ürünlerimiz mevcut. Ürünlerimiz kemik gelişimini tamamlamış herkes için geçerlidir. Masaj, vücudumuzun ütüsüdür ve çok önemlidir.” diye konuştu.

Yönetici, akademisyen, tıp doktoru ve sağlık alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, sağlık sektörü öğrencileri, sağlık memuru ve hemşirelerin, yeni teknik ve uygulamalarla da tanışma fırsatı yakalayacağı fuar yarın da devam edecek.