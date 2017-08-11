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İstanbul'da sahte ilaç operasyonu

- Operasyonda, çoğu sahte 2 bin 573 kutu kanser ve diyabet ilacı ele geçirildi - Olaya ilişkin Suriyeli bir şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da sahte ilaç operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, kanser ve diyabet tedavisinde kullanılan çoğu sahte 2 bin 573 kutu ilacı piyasaya sürmeye çalışan 1 kişi gözaltına alındı.

Fatih İtfaiyesi ekipleri, 9 Ağustos'ta Topkapı Mahallesi Emek Sokak'ta yangın çıkan eve müdahale ederken odalardan birinde çuvallarda ilaç olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, evdeki ilaçların soğuk zincir şartları ve steril ortamda muhafaza edilmesi gereken kanser ve diyabet ilaçları olduğunu tespit etti.

Laboratuvar ortamında yapılan incelemede, ele geçirilen ve piyasa değeri 3 milyon 250 bin lira olduğu öğrenilen 2 bin 573 kutu ilacın çoğunun sahte ve tarihi geçmiş olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili 10 Ağustos'ta yapılan operasyonda gözaltına alınan ve ilaçları piyasaya sürmeye çalıştığı iddia edilen Suriyeli N.E.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Fatih İtfaiyesiGüvenlik Şube MüdürlüğüSahte Ilaç
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