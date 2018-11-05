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İstanbul'da sahte parfüm ve saat operasyonu

- Operasyonda 15 bin adet sahte parfüm ile 4 bin 250 kol saati ele geçirildi

İstanbul'da sahte parfüm ve saat operasyonu
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ANKARA (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, insan sağlığına zararlı maddeler içeren 15 bin adet sahte parfüm ile 4 bin 250 adet kol saati ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Alo 136 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İhbar Hattı'na, İstanbul'da depo olarak kullanılan bir binada çok sayıda sahte parfüm olduğu yönünde ihbar geldi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin inceleme ve araştırmalarının ardından, belirlenen adreste bulunan ve dikkat çekmemesi için tabela, afiş ya da herhangi bir ticari ibare konulmayan depo gözetim altına alındı. Bu süreçte depoyu kiralayan ve kullanan kişiler tespit edildi.

Daha sonra depoda arama yapan Gümrük Muhafaza ekiplerince, muhtelif markalarda 15 bin adet parfüm ile 4 bin 250 kol saati ve saat kutusu ele geçirildi.

Dermatolog ve uzmanlarca yapılan incelemelerde, parfümlerin sahte olduğu, içeriklerinde parfüm üretiminde kullanılmaması gereken kimyasal maddeler bulunduğu belirlendi. Bu maddelerin cilde ve solunum sistemine zarar verebileceği ifade edildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.







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