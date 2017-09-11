İstanbul'da Suriye rejimi ve ABD karşıtı gösteri

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki Suriye Devrim Koordinatörlüğü, Beşşar Esed'in yönetimden çekilmesi ve ABD'nin PKK/PYD'ye yönelik yardımlarını kesmesi talebiyle gösteri düzenledi.

İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğu önünde gerçekleştirilen eylemde, Suriyeli göstericiler, Rakka ve Deyrizor kentleri başta olmak üzere "ülke genelinde sivillere yönelik katliamların durmasını, ABD'nin terör örgütü PKK/PYD'yi desteklemeye son vermesini" talep etti.

Terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki bölgelerde mahsur kalan siviller için insani koridorlar açılması ve Esed'in terörist ve savaş suçlusu olarak yargılanmasını isteyen göstericiler, üzerinde "Devrim sürüyor", "Devrim zafere ulaşacak çünkü haklı bir devrim" ve "Beşşar'ın kalması için pazarlığa hayır" yazan dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK/PYD tarafından abluka altında tutulan En-Nur Mülteci Kampı'nda yaşayanlar adına konuşan Suriyeli aktivist Celal Süleyman, bu örgütlerin Esed rejimiyle ittifak halinde olduğunu belirtti.

Bölgede tahribat yapan bu örgütlere desteğini kesmesi konusunda ABD'ye seslerini ulaştırmak için bir araya geldiklerini de vurgulayan Süleyman, ABD'nin terör örgütlerine yönelik desteğinin hem Türk ekonomisine darbe hem de Esed'e destek mahiyetinde olduğunu sözlerine ekledi.

Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi Başkanı Akile er-Racce de burada yaptığı konuşmada "Suriye'deki milislerin ihlallerini kınamak için burada toplandık. ABD'ye çocuklarımızı öldüren milislere destek vermeyi kesmesi mesajını iletiyoruz." dedi.



