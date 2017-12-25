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İstanbul'da "tamir" bahanesiyle dolandırıcılık

- Kendilerini satış sonrası teknik servis hizmetlisi olarak tanıtıp, vatandaşların evlerinden tamir etme bahanesiyle aldıkları elektronik eşyaları teslim etmeyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı

İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da kendilerini satış sonrası teknik servis hizmetlisi olarak tanıtıp, vatandaşların evlerinden tamir etme bahanesiyle aldıkları elektronik eşyaları teslim etmeyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 2 kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri, internete "Satış Sonrası Teknik Servis Hizmetleri" adı altında ilan veren kişilerin, kendileriyle iletişime geçen vatandaşların evlerinden tamir etme bahanesiyle aldıkları elektronik eşyaları teslim etmediği şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, müşteri rolünde telefonla aradıkları şüphelilerden teknik destek talep etti.

Polisin Gaziosmanpaşa'daki bir ikamete müşteri gibi çağırdığı şüpheliler B.Ö. (21) ve V.A. (30) yakalandı.

Emniyette sorguları yapılan şüphelilerin, aynı yöntemle 4 kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli B.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheli V.A'nın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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