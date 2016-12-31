Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı

İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı

- İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı

İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün siyasal alan yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) ilçe başkanlarının da bulunduğu şahısların deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda kent genelinde belirlenen adreslere 12 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, H.A, M.K, N.K, F.D, B.A, A.M, B.K, M.K, F.A, R.G, E.S. ve G.P. isimli 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A, A.M, B.K, M.K, F.A, R.G, E.S. ve G.P.'nin tutuklandığı, diğer 4 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Istanbul Emniyet MüdürlüğüTerör Operasyonu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.