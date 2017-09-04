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İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Eyüp Fenertepe mevkisi Edirne istikametinde, Mesut Demirel'in kullandığı 34 AF 1107 plakalı otomobil, aynı istikamette...

İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Eyüp Fenertepe mevkisi Edirne istikametinde, Mesut Demirel'in kullandığı 34 AF 1107 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Mesut Irmak'ın kullandığı 33 CVK 28 plakalı tırla çarpıştı. Otomobil, daha sonra bariyerlere çarparak durabildi.

Otomobildeki Cihan Demirel (34) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobildeki aynı aileden 5 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cihan Demirel'in cenazesi ise Eyüp Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil, incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Demirel ailesinin, bayram tatili için gittikleri Bartın'dan İstanbul'a döndükleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Marmara OtoyoluTrafik Kazası
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