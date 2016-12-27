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İstanbul'da trafik kazası: 2 ölü

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde İstoç- Batışehir yakınlarında İpekyolu Caddesi'nde ilerleyen 34 DS 8148 plakalı otomobilin sürücüsü Nureddin...

İstanbul'da trafik kazası: 2 ölü

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde İstoç- Batışehir yakınlarında İpekyolu Caddesi'nde ilerleyen 34 DS 8148 plakalı otomobilin sürücüsü Nureddin Akgün, buzlanma nedeniyle karşı yönden kayarak refüjü aşıp aniden önüne çıkan 34 GD 4970 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı.

Araçlar, kaygan zeminde güçlükle dururken, sürücülerden Akgün, otomobilini kontrol etmek için aracından indiği sırada arkadan gelen, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 LA 1016 plakalı kamyonun çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Kamyonun çarptığı aynı otomobilde bulunan ve çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Soner Ayhan'ın da hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin otomobilden çıkardıkları Ayhan ile kamyonun altında sürüklenen sürücü Akgün'ün cenazeleri Adli Tıp morguna kaldırılırken, kazaya karışan kamyon şoförü gözaltına alındı.

Yoldaki araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

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Trafik KazasıBağcılar
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