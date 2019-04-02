İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi iş birliğinde 6 Nisan'da "Uluslararası Hukuk ve Toplum Konferansı (ICLAS 2019)" düzenlenecek.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar farklı temalarla hukuk ve toplum bilimleri alanındaki akademisyen ve çalışmaları bir araya getiren ICLAS'ın sekizincisi "Dijitalleşme Çağında Hukuk" temasıyla gerçekleştirilecek.

Hukuk alanında çalışmalar yapan akademisyenler, tüm bu alanlarda karşılaşılan sorunları ve ihtiyaç duyulan araçları ortaya koymayı ve dijital çağa hukukun sunacağı çözümleri üniversitenin Haliç Yerleşkesi'nde 6 Nisan'da düzenlenecek ICLAS 2019'da ele alacak.