İstanbul'da uyuşturucu hap operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un 4 ilçesinde, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 12'si tutuklandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy, Ataşehir, Bayrampaşa ve Esenler'de sokakta uyuşturucu satan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 14 şüpheli yakalandı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 34 kilo 255 gram esrar, 5 kilo 340 gram uyuşturucu hap, 518 gram bonzai, 500 gram bonzai yapımında kullanılan hammadde, bir miktar kokain, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve sahte kimlik ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.